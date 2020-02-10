ФК «Ростов» сыграет «Краснодаром» в День защитника Отечества на товарищеском матче в Испании

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:04:47+03:00

Почти десять дней футболисты будут тренироваться заграницей

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Самый известный футбольный клуб Дона проведет товарищеский матч во время заключительного сбора в Испании, который пройдет в период с 13 по 24 февраля. Подопечные Валерия Карпина будут тренироваться в Марбелье.

- В течение десяти дней соперниками ростовчан станут ФК «Краснодар», шведский АИК и норвежский «Молде», - сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

После завершения зимнего сбора возобновятся матчи РПЛ. Кстати, сейчас желто-синие занимают третье место в общероссийском рейтинге. Ростовчане уступают питерскому «Зениту» и «Краснодару».

Известно, что футболисты «Ростова» встретятся со шведским АИКом 15 февраля, норвежский «Молде» 19 февраля. Игра с «Краснодаром» намечена на 23 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU