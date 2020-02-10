2020-02-10T18:04:47+03:00
Общество

ФК «Ростов» сыграет «Краснодаром» в День защитника Отечества на товарищеском матче в Испании

Почти десять дней футболисты будут тренироваться заграницей
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Футболисты проведут в Испании заключительный зимний сбор. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболисты проведут в Испании заключительный зимний сбор. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Самый известный футбольный клуб Дона проведет товарищеский матч во время заключительного сбора в Испании, который пройдет в период с 13 по 24 февраля. Подопечные Валерия Карпина будут тренироваться в Марбелье.

- В течение десяти дней соперниками ростовчан станут ФК «Краснодар», шведский АИК и норвежский «Молде», - сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

После завершения зимнего сбора возобновятся матчи РПЛ. Кстати, сейчас желто-синие занимают третье место в общероссийском рейтинге. Ростовчане уступают питерскому «Зениту» и «Краснодару».

Известно, что футболисты «Ростова» встретятся со шведским АИКом 15 февраля, норвежский «Молде» 19 февраля. Игра с «Краснодаром» намечена на 23 февраля.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове поймали наркодилера с 18 свертками героина
Ростовчан просят быть осторожными из-за падения сосулек с крыш
ФК «Ростов» сыграет «Краснодаром» в День защитника Отечества на товарищеском матче в Испании
В Ростове-на-Дону на Театральной площади умер пожилой мужчина
Две сотрудницы ростовской таможни обманом получали льготы по инвалидности
Проделки семьи: стали известны подробности похищения девушки в Ростове
Полуголый велогонщик в самый холодный день зимы прокатился с ветерком по Ростову
Футболист «Ростова» Павел Мамаев стал самым результативным игроком Кубка «Париматч Премьер»
Улыбнулась удача: бездомную дворнягу вытащили из канализационного люка
Жительница Ростовской области купила симку с привязанным к ней чужим «мобильным банком»
В Ростове-на-Дону родители напишут ЕГЭ сами