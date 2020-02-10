2020-02-10T18:19:30+03:00
Общество

Ростовчан просят быть осторожными из-за падения сосулек с крыш

Жителей донской столицы просят соблюдать простые правила безопасности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанам рекомендуют быть более внимательными при изменении температуры воздуха.Ростовчанам рекомендуют быть более внимательными при изменении температуры воздуха.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей и гостей донской столицы просят быть более внимательными и осторожными днем во время изменения температуры воздуха. После морозов на крышах образовались сосульки, которые могут упасть и нанести травму, сообщает Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Жителям донской столицы не рекомендуется не передвигаться близко к стенам зданий и под балконами, необходимо обходить стороной зоны возможного падения сосулек и снега. В это время необходимо более тщательно следить за детьми и попросить их соблюдать простые правила.

Если вы услышали наверху подозрительный шум, то ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и пытаться рассмотреть, что происходит. В подобной ситуации рекомендуется как можно быстрее, прижаться к стене или отойти в противоположную сторону. Необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, если на ваших глазах человек получит травму из-за падения снега и льда с крыши.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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