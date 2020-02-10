В Ростове треснуло старинное мозаичное панно в переходе на Ворошиловском

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:42:56+03:00

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В Ростове местные жители обеспокоились состоянием мозаичного панно в переходе на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой.

Мозаика стала разрушаться и на ней появились трещины. Горожане сфотографировали происходящее в подземном переходе и выложили снимки в соцсети. На снимках видно, что трещина пошла прямо рядом с Олимпийским Мишкой. Мнения пользователей разделились – одни требуют уже избавиться от аварийного панно, другие же призывают сохранить объект старины.

«Ну, с одной стороны жаль, конечно, что уберут, было красиво, с другой стороны, жить прошлым? Ну, такое себе, лучше идти вперёд и не быть консерватором», - написала одна из ростовчанок.

«Вперёд - это все правильно! Но и не надо забывать о том, что и откуда взялось! И этот переход, в том числе. Его обязательно надо отреставрировать, а не переделывать на современный серый лад. Хотя бы в память о тех людях нашего города, которые так старались и вкладывали душу, делая свою работу. Уже такого никто не сделает, все серое и убогое», - ответил ей представитель противоположного лагеря.

Но среди ростовчан нашлись и те, кто подумал не о панно, а о состоянии самого перехода. Трещины - это явно нехороший знак, и верхняя часть может попросту рухнуть в скором времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU