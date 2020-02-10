2020-02-10T21:12:15+03:00
Общество

В Ростовской области обнаружили останки участников ВОВ

Ученые пытаются установить имена погибших
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области обнаружили останки солдат времен ВОВ. Фото: сообщество "Миус-фронт"В Ростовской области обнаружили останки солдат времен ВОВ. Фото: сообщество "Миус-фронт"
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В Ростовской области обнаружили останки четырех солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Останки бойцов нашли в Зернограде. Специалисты предположили, что найденные бойцы были моряками 81-й морской стрелковой бригады. Об этом сообщили в поисковом отряде «Миус-фронт».

- Именно эта часть летом 1942 года трое суток сдерживала немецкие штурмовые батальоны у стен Зернограда. Матросы дрались до тех пор, пока из города не эвакуировали беженцев-евреев, госпитали, эшелоны с продовольствием. Возможно, эти четверо израненных бойцов - последние защитники Зернограда, - отметили в организации.

В настоящее время специалисты вместе с учёными изучают исторические материалы. Они надеются установить имена погибших защитников Зернограда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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