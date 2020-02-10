2020-02-10T21:37:59+03:00
Происшествия

Ростовчанин едва не погиб из-за опасных покатушек на покрышке

Потерпевший самостоятельно скрылся с места происшествия
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове опасные покатушки едва не привели к гибели молодого ростовчанина. Фото: соцсетиВ Ростове опасные покатушки едва не привели к гибели молодого ростовчанина. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Молодой человек едва не погиб во время дрифта в западном микрорайоне Ростова.

Инцидент произошел на парковке ТЦ «Левенцовский». О чрезвычайном происшествии сообщил начальник МБУ «Городской автотранспортный центр здравоохранения» Ростова Анатолий Филимонов. В ночь на 10 февраля компания молодых людей устроила на площадке покатушки на привязанной к багажнику Hyundai покрышке. Но в какой-то момент покрышка с сидящим на нем парнем оторвалась и на огромной скорости врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает портал donnews.ru.

Парень залетел под автомобиль с такой скоростью, что от удара у машины «скорой» разбилась фара и повредился бампер. Молодой человек чудом остался жив. Он был в состоянии шока и поспешил покинуть место происшествия.

- Мы вызвали сотрудников ГИБДД, которые зафиксировали факт ДТП. Им же мы передали данные о госномерах Hyundai, которая спровоцировала аварию, - сообщил Филимонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горячий дрифт: в Ростове-на-Дону иномарка загорелась после кульбитов на парковке ТЦ.

Ночной пожар попал на видео.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маленький сын Виктории Лопыревой нашел себе невесту
Ростовчанин едва не погиб из-за опасных покатушек на покрышке
В Ростовской области обнаружили останки участников ВОВ
Коронавирус наступает: в Ростове начали дезинфицировать общественный транспорт
В Ростове треснуло старинное мозаичное панно в переходе на Ворошиловском
В Ростове поймали наркодилера с 18 свертками героина
Ростовчан просят быть осторожными из-за падения сосулек с крыш
ФК «Ростов» сыграет «Краснодаром» в День защитника Отечества на товарищеском матче в Испании
В Ростове-на-Дону на Театральной площади умер пожилой мужчина
Две сотрудницы ростовской таможни обманом получали льготы по инвалидности
Проделки семьи: стали известны подробности похищения девушки в Ростове
Полуголый велогонщик в самый холодный день зимы прокатился с ветерком по Ростову
Футболист «Ростова» Павел Мамаев стал самым результативным игроком Кубка «Париматч Премьер»
Улыбнулась удача: бездомную дворнягу вытащили из канализационного люка
Жительница Ростовской области купила симку с привязанным к ней чужим «мобильным банком»
В Ростове-на-Дону родители напишут ЕГЭ сами