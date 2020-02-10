Ростовчанин едва не погиб из-за опасных покатушек на покрышке

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:37:59+03:00

В Ростове опасные покатушки едва не привели к гибели молодого ростовчанина. Фото: соцсети

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Молодой человек едва не погиб во время дрифта в западном микрорайоне Ростова.

Инцидент произошел на парковке ТЦ «Левенцовский». О чрезвычайном происшествии сообщил начальник МБУ «Городской автотранспортный центр здравоохранения» Ростова Анатолий Филимонов. В ночь на 10 февраля компания молодых людей устроила на площадке покатушки на привязанной к багажнику Hyundai покрышке. Но в какой-то момент покрышка с сидящим на нем парнем оторвалась и на огромной скорости врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает портал donnews.ru.

Парень залетел под автомобиль с такой скоростью, что от удара у машины «скорой» разбилась фара и повредился бампер. Молодой человек чудом остался жив. Он был в состоянии шока и поспешил покинуть место происшествия.

- Мы вызвали сотрудников ГИБДД, которые зафиксировали факт ДТП. Им же мы передали данные о госномерах Hyundai, которая спровоцировала аварию, - сообщил Филимонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU