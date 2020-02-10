2020-02-10T22:00:10+03:00
Общество

Маленький сын Виктории Лопыревой нашел себе невесту

«Маша завладела всем его вниманием»
Иван ТИМОФЕЕВ
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Сын Виктории Лопыревой нашел себе невесту. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмСын Виктории Лопыревой нашел себе невесту. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовчанка Виктория Лопырева открыла страшную тайну – у годовалого Марка Лео появилась невеста.

Новый снимок опубликовала донская модель в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. На снимке был изображен сын Виктории Лопыревой и Игоря Булатова Марк Лионель. Малыш в первый раз в жизни флиртовал с такой же малышкой, как и он.

Лопырева написала, что с появлением ребенка начала обращать внимание на вещи, которые раньше казались менее значимыми. Например, для нее, как для матери, было очень важным качество пляжа и возможность не беспокоиться о том, что ребенок найдет какой-то «сюрприз» в песке.

- Марк Лео очень активный ребенок, и даже дома мы не сводим с него глаз, а уж на улице тем более! Но Маша завладела всем его вниманием и мы с волнением наблюдали, как годовалый парень пытается флиртовать с новой подружкой, - написала о первой симпатии сына Виктория Лопырева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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