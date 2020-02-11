Подозреваемый в смертельной потасовке у ресторана «Бекон и Джон» ростовчанин пойдет под суд
Под суд пойдет ростовчанин, обвиняемый в убийстве приятеля вблизи ресторана «Бекон и Джон».
В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел в феврале прошлого года на проспекте Космонавтов, 12, рядом с рестораном «Бекон и Джон». Один из посетителей заведения, 26-летний молодой человек, повздорил со своими приятелями и из хулиганских побуждений выстрелил в них из пистолета «ПМ». Один из раненных скончался от полученных травм на месте происшествия, а второй получил тяжкие телесные повреждения.
- Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 105 УК РФ «Убийство» и 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.
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