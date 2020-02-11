2020-02-11T08:53:41+03:00
Происшествия

Подозреваемый в смертельной потасовке у ресторана «Бекон и Джон» ростовчанин пойдет под суд

Молодой человек обвиняется сразу по трем статьям
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове осудят виновника потасовки рядом с рестораном "Бекон и Джон". Фото: прокуратура РОВ Ростове осудят виновника потасовки рядом с рестораном "Бекон и Джон". Фото: прокуратура РО
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Под суд пойдет ростовчанин, обвиняемый в убийстве приятеля вблизи ресторана «Бекон и Джон».

В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел в феврале прошлого года на проспекте Космонавтов, 12, рядом с рестораном «Бекон и Джон». Один из посетителей заведения, 26-летний молодой человек, повздорил со своими приятелями и из хулиганских побуждений выстрелил в них из пистолета «ПМ». Один из раненных скончался от полученных травм на месте происшествия, а второй получил тяжкие телесные повреждения.

- Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 105 УК РФ «Убийство» и 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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