11 Февр. 2020 2020-02-11T09:13:01+03:00

Выясняем, где и когда 11 февраля 2020 в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда 11 февраля 2020 в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества

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Отключения света в Ростове-на-Дону 11 февраля 2020: где и когда. Как сообщили энергетики, в городе запланированы плановые работы из-за которых без электричества останутся жители десятков домов. Цель таких неудобств - исключение аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

с 10:00 до 17:00:

- ул. Козлова 53-61, 54-60; ул. Нефедова 59-61; пер. Братский 117-123, 146; пер. Доломановский 115-121.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Зенитчиков 56-62; пер. Гвардейский 78-92; ул. Козлова 30-52, 29-51; пер. Доломановский 111-117; ул. Нефедова 27-52, 34-42.

- пер. Бабушкина 6-12, 1-17; ул. 1-я Баррикадная 20-22; ул. Ленинградская 19-23, 20/112; ул. Русская 21-41, 74-124; пер. Старобельский 12-14; просп. Стачки 16; ул. Токарная 19-29, 2-42.

с 09:00 до 16:00:

- пер. Хабаровский 4-30, 37-51; пер. Рязанский 1-37, 2-44; ул. Белгородская 21-33, 22-34; ул. 12-го Февраля 33-69, 26-42; 2-пер. 56-72, 73-85; ул. Культурная 1-63, 2-64; ул. Турксибская 39-49, 20-34; ул. Возрождения 80-90; ул. К. Либкнехта 1-69, 2-90; ул. Раевского 51-63; пер. Пятигорский 1-7, 2-6.

с 09:00 до 12:00:

- просп. Космонавтов 1/26; 5, 5В, 5Г, 5Д; ул. Капустина 26/1.

с 10:00 до 12:00:

- ул. Б. Садовая 40-44; ул. Шаумяна 23-29, 48-50; просп. Будённовский 19, 19А, 21.

с 13:00 до 14:00:

- ул. Береговая 11; пер. Халтуринский 2-4.

с 14:00 до 15:00:

- ул. Обороны 1, 11-35, 8-32; пер. Халтуринский 15-17, 10-12; пер. Братский 8-10; ул. Станиславского 8А.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU