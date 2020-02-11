В Ростовской области почти два месяца ищут пропавшую девушку

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:19:23+03:00

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В Ростовской области с декабря не могут найти отправившуюся в путешествие девушку.

32-летняя Ксения Сергеевна Литвинова бесследно исчезла в конце декабря прошлого года в Аксайском районе. известно лишь то, что девушка ехала из Санкт-Петербурга в Туапсе. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На вид ей 30-32 года, рост девушки около 150-160 см. У Ксении круглое, бледное лицо, тип лица европейский, карие глаза и родинка на подбородке. На момент исчезновения была одета в светлую шапку, серую куртку.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(863)505-40-49, 8(863)505-10-00 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU