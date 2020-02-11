В больнице Ростова-на-Дону больше шести часов пытались сохранить пациенту жизнь

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:26:58+03:00

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В больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону провели операцию, которая спасла жизнь человеку. Как рассказали в Управлении здравоохранения города, у пациента была обнаружена больших размеров опухоль. Чтобы ее удалить, потребовались не только профессионализм медиков, но и шесть часов у операционного стола. В итоге специалистам-нейрохирургам удалось сохранить жизненно важные функции у больного. И уже через сутки пациент был переведен в палату из реанимационного отделения.

В горздраве добавили, что высокотехнологичную помощь в БСМП уже получили более 130 пациентов. Она здесь оказывается по профилям травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия и сердечно-сосудистая хирургия. Большинство из этих операций выполнялись по экстренным показаниям, итогом которых стало спасение жизней людей. А сделать ее можно в рамках полиса ОМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU