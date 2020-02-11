2020-02-11T09:52:56+03:00
Общество

В Батайске ищут 57-летнего мужчину

Он пропал с конца января
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал с конца января.Мужчина пропал с конца января.
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В Ростовской области в розыск объявлен 57-летний Павел Грипас. Мужчина пропал в городе Батайске. Его ищут с 27 января этого года. С тех пор неизвестно, где он находится - ни его близким, ни родным.

- Рост мужчины 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светлые и короткие, глаза голубые, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками.

В чем он был одет неизвестно. Однако в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг" говорят, что батайчанин нуждается в медицинской помощи. Волонтеры просят не проходить мимо чужой беды и, если вам что-то известно о его местонахождении, звоните по номеру телефона, указанного ниже.

В настоящее время листовки с изображением Павла Ивановича расклеены по всему городу.

Напомним, на Дону почти два месяца ищут пропавшую девушку. Она уехала из Санкт-Петербурга в Туапсе. С декабря не могут найти отправившуюся в путешествие девушку.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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