На ростовском рынке забраковали больше четырех тонн апельсинов

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:09:45+03:00

Все их изъяли из продажи и уничтожили

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В Ростовской области таможенники нагрянули на один из местных оптово-розничных рынков, где обнаружили крупную партию продукции, которая вызвала у них подозрения.

По мнению сотрудников Южного таможенного управления, фрукты были запрещены к ввозу и обороту на территории нашей страны.

- В ходе проверочного мероприятия на территории рынка были обнаружены две фуры с товаром «апельсины свежие» общим весом 4,33 тонны, - рассказали в ведомстве. - Однако маркировка на ящиках с товаром была сорвана, в связи с чем определить страну происхождения продукции и легальность ее ввоза на территорию РФ не представлялось возможным.

В итоге фрукты были изъяты из торгового оборота и уничтожены.

Напомним, в Ростове-на-Дону уничтожили санкционную свинину из Италии. Десятки килограммов деликатеса были зарыты в землю.

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ИСТОЧНИК KP.RU