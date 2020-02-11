2020-02-11T11:14:51+03:00
Общество

Супруга заключенного приехала в ростовскую колонию с ребенком и нашпиговала детские подгузники наркотиками

Женщине грозит лишение свободы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Молодая мать пыталась пронести на свидание в колонию запрещенное вещество. Фото: пресс-служба ГУФСИН Ростовской областиМолодая мать пыталась пронести на свидание в колонию запрещенное вещество. Фото: пресс-служба ГУФСИН Ростовской области
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В Ростовской области 35-летней дончанке грозит лишение свободы с отбыванием наказание в колонии за то, что она пыталась пронести мужу посылку с наркотиками. Женщина выбрала необычный способ. Она спрятала несколько закладок с запрещенным веществом в детский подгузник.

Молодую мать задержали, когда она пришла на свидание с мужем, который отбывает наказание за кражу, в новочеркасскую исправительную колонию №14. При проведении обязательного досмотра личных вещей в подгузнике, одетом на ребенка, было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета.

- Найти запрещенный предмет помог специалист кинолог со служебной собакой Радой, которая и указала на наличие наркосодержащих веществ, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Сотрудники правоохранительных органов отправили изъятое вещество на экспертизу, а молодую мать передали сотрудникам полиции. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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