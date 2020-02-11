В Ростовской области браконьер заплатит полумиллионный штраф

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:17:39+03:00

В его сетях насчитали больше ста килограммов рыбы. Фото: ФСБ России по РО.

Изменить размер текста: A A

На крупную сумму придется раскошелиться жителю Ростовской области, которого поймали за браконьерством. Как рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону, инцидент произошел в акватории Таганрогского залива Азовского моря в районе населенного пункта Христофоровка. Там мужчина попался на незаконном промысле водных биологических ресурсов.

В частности, в его лодке были обнаружены сети, которые считаются незаконными орудиями лова, а также более 100 килограммов рыбы частиковых пород. Инцидент произошел еще 16 октября прошлого года.

В итоге браконьера судили. И Неклиновский районный суд приговорил его к штрафу в размере полумиллиона рублей. А вот ущерб причиненный водным биоресурсам составил более 600 тысяч рублей. Его он тоже должен будет оплатить.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU