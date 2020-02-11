До 7,9%: Ставки по ипотеке снижает ВТБ

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Со вторника, 11 февраля, ставки по всей линейке ипотечных программ ВТБ снижает на 0,5 п.п. Так, кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. А рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%.

Как рассказали в банке, ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик». Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п.п. А вот рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8,3%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.

Известно, что на сегодняшний день каждую четвертую ипотеку в России выдает именно ВТБ. По итогам прошлого года, портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% – до 1,69 трлн рублей, а объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 млрд рублей. В январе уже этого года тренд продолжился. В частности, по сравнению с первым месяцем 2019-го банк нарастил объем выдачи на 20% – до 48,8 млрд рублей.