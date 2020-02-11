Дмитрий Тарасов впервые показал лицо новорожденной дочери
Известный футболист Дмитрий Тарасов совсем недавно стал отцом в третий раз. Муж ростовской модели Анастасии Костенко случайно засветил лицо новорожденной дочери в Instagram в своем stories. Первые фотографии появились на личных страничках молодых родителей.
Дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Фото Instagram Дмитрий Тарасов
Дмитрий поделился с поклонниками снимком, где он держит кроху у себя на груди. Анастасия Костенко разместила у себя фотографию с двумя дочками. Молодая мама отметила, что старшая дочка - Милана, которой всего один год и семь месяцев, хорошо приняла младшую сестричку. Девочка старается вести себя тихо, когда новорожденная спит.
Дмитрий Тарасов поделился трогательным снимком с новорожденной дочерью Фото: Instagram Дмитрий Тарасов
Известно, что имя для малышки должен выбрать Дмитрий Тарасов. Футболист сообщил об этом после вечеринки Baby shower, которую молодые родители организовали в честь еще нерожденной дочери.
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