«Л-Моторс» представит SKODA KAROQ – автомобиль года в России

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:32:07+03:00

Ростовчан приглашают на яркую презентацию с тест-драйвами и розыгрышем призов

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В Ростове-на-Дону 15 и 16 февраля пройдет премьера нового кроссовера SKODA KAROQ. Все желающие смогут изучить особенности модели, пройти тест-драйв, а также принять участие в мастер-классах и розыгрыше призов.

Компактный кроссовер SKODA KAROQ уже завоевал большую популярность в Европе, и теперь выходит в России, как главная новинка года. Его название переводится, как «автомобиль стрела». Преимуществами модели являются новизна, динамичные моторы, хорошее оснащение, богатый набор опций.

Автомобиль отличается большой вместительностью. Ширина модели – 1841 мм. Впечатляет и объем багажника. Его минимальная вместимость – 521 л. Доступна и система трансформации сидений, которая позволяет их сдвигать, что может дополнительно увеличить объем багажного отделения.

SKODA KAROQ обладает всеми свойствами идеального кроссовера. Он имеет динамичный характер при низком расходе топлива. Модель оснащается двигателем 1,4 TSI мощностью 150 л.с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива по городу – 8,8 литров. Салон автомобиля выполнен из качественных материалов.

В комплектации Ambition модель будет оснащаться шестью подушками безопасности, системой стабилизации, двухзонным климат-контролем, медиасистемой Swing с большим экраном, задним парктроником, 16-дюймовыми легкосплавными колесами и другими полезными опциями.

Фото: "Л-Моторс"

Презентация

Узнать все особенности и секреты модели можно будет 15 и 16 февраля на презентации в дилерском центре «Л-Моторс». Для участников мероприятия в автосалоне подготовили интересную программу. Будут мастер-классы для всей семьи, развлечения с аниматором для детей, выступления кавер-группы и музыкантов, вкусные угощения. Пройдет розыгрыш ценных призов.

Для всех желающих будет организован тест-драйв автомобиля SKODA KAROQ.

КОГДА

15 и 16 февраля с 11:00

ГДЕ

Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 63 Б Записаться можно по телефону: 8 (863) 237-237-7

Официальный сайт - http://lmotors-skoda.ru

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