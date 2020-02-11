Колбаса из Ростова взорвалась в квартире жительницы Тулы

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:40:17+03:00

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Необычная история произошла с жительницей Тулы. Елена Б. Написала жалобу в социальных сетях из-за того, что у нее в квартире взорвалась палка произведенной в Ростове-на-Дону вареной колбасы. Продукт женщина приобрела в одном из сетевых магазинов. О произошедшем она рассказала в паблике «Черный Список Тула» в соцсети «ВКонтакте».

Колбаса взорвалась после покупки. Фото: vk «Черный Список Тула»

- 8 февраля вечером купили колбаски! 9-го утром решили с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаска взорвалась! Такого я не видела ни разу, - сообщила Елена Б.

Свои слова женщина подкрепила фотографиями. На снимках видно, что вареную колбасу разорвало изнутри. Если рассмотреть этикетку, то можно увидеть, что продукт произвели в на одном из заводов донской столицы.

На этикетке производителя можно прочитать, что она была произведена на заводе в донской столице. Во время покупки у колбасы почти истек срок годности.

В комментариях неравнодушные люди отметили, что вареная колбаса выглядит так, будто была неоднократно заморожена и разогрета в микроволновой печи в упаковке. Но одна из родственниц Елены Б. сообщила, что после покупки с колбасой ничего не делали.

Продукт изготовили в Ростове. Фото: vk «Черный Список Тула»

- Мы в шоке были. Серьезно. Достали из холодильника, положили на стол. И тут — бах. Ничего не поняли. А когда в руки взяли... Увидели ее уже в таком состоянии, - сообщила Ирина Л.

По ее словам, этот продукт решили сразу отправить в мусорное ведро, чтобы домашние животные не отправились.

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ИСТОЧНИК KP.RU