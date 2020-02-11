Почти 250 участников приехали на полуфинал конкурса «Лидеры России» в Ростовскую область

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:07:22+03:00

От донского региона поступило на 11,1% заявок больше, чем в 2019 году

Изменить размер текста: A A

В третий раз на Дону проходит полуфинал открытого всероссийского конкурса современных управленцев «Лидеры России», на который прибыли участники из восьми регионов Южного федерального округа.

Как рассказали в пресс-службе донского правительства, в текущем году количество успешных местных конкурсантов, пробившихся в решающую стадию престижного управленческого соревнования, существенно увеличилось, что говорит о самом высоком деловом и лидерском потенциале уроженцев нашей Ростовской области.

В течение двух дней участники решали управленческие кейсы. Фото: donland.ru

- В окружном полуфинале очно участвуют 243 представителя субъектов ЮФО. В этом сезоне от Ростовской области поступило на 11,1% заявок больше, чем в прошлом. На полуфинал были приглашены более 100 дончан, после повторного компьютерного тестирования продолжат борьбу за выход в суперфинал 83 претендента - это лучший результат в Южном федеральном округе, - сообщили в региональном правительстве.

При этом, достигнутый успех сложно назвать сиюминутным — ведь по числу финалистов конкурса Ростовская область ежегодно входит в ТОП-10 регионов России.

- Хотите быть победителем, собирайте вокруг себя инициативных людей. Если такая работа будет проводиться в любой точке каждого региона, убежден, команда регионов, команда всей страны будет реализовывать грандиозные амбициозные задачи. Это то, в чем нуждается сегодня наша страна, - подчеркнул донской глава Василий Голубев, выступая с приветственной речью перед участниками полуфинала.

На полуфинал были приглашены более 100 дончан, сообщили в региональном правительстве. Фото: donland.ru

В течение двух дней участники решали управленческие кейсы, а по итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации. В результате в финал "Лидеров России" вышли 30 участников от ЮФО, которым для выхода в суперфинал еще предстоит реализовать социальный проект в рамках задания "Сердце лидера". Больше всего от ЮФО в финал вышло представителей из Краснодарского края - десять, от Ростовской области в следующий этап попали восемь человек.

Как отметила ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, социальная ответственность – компетенция, которая является ключевой для любого лидера, а для лидера России - вдвойне. По ее мнению, в этом году конкурс полуфиналистов окреп.

- Прежде всего потому, что сюда пришли зрелые управленцы, которые сегодня управляют огромными коллективами - больше тысячи человек. Участвуют и совсем молодые конкурсанты в возрасте 22 лет, при этом 16% финалистов составляют женщины, - сообщила подробности состязания Наталья Починок.

"Ростовской области нужны лидеры, которые умеют доводить идею до результата", считает Василий Голубев. Фото: donland.ru

Ростовская область за 3 года участия в конкурсе твердо входит в 10-ку по количеству победителей как в региональной части, так и в финале.

- Многие из участников этого года оказались в центре событий, решении задач очень нужных для региона. Так, во главе проектов по созданию центра цифровой трансформации, «Эффективный регион», пилотного проекта по повышению производительности труда стоят ребята, которые прошли конкурс. Участие в нем - это возможность заниматься конкретными темами, которые актуальны для региона. А динамика развития Ростовской области говорит о том, что нам сегодня лидеры нужны, нам нужны инициативные люди, команды – словом, те, кто умеют доводить идею до результата, - выразил уверенность донской губернатор Василий Голубев.

ИСТОЧНИК KP.RU