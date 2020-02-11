Победителем секции «Атомная наука и техника» стала 3D-модель робота с машинным зрением.

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:56:37+03:00

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Воспитанник КиберШколы «Новое поколение», учащийся гимназии №1 «Юнона» в городе Волгодонске Георгий Ивченко стал лауреатом традиционной секции «Атомная наука и техника», проходившей в рамках XII ежегодной научно-практической конференции «Академия юных исследователей». Он представил 3D-модель робота с машинным зрением для работы в реакторном отделении.

Участники секции боролись за право стать призёрами и лауреатами в номинациях «Исследовательский проект», «Робототехника в различных областях применения атома» и «3D моделирование и прототипирование». Работы оценивало жюри, в состав которого вошли ученые и практики, а также специалисты управления информации и общественных связей Ростовской АЭС.

Георгий Ивченко, получивший сертификат лауреата конференции «Академия юных исследователей», 3D моделированием занимается третий год.

- Участие юных исследователей в подобных научных форумах – это возможность выйти за границы школьной программы, попробовать свои силы в серьезных проектах, а также определиться с выбором будущей профессии. Те ребята, которые представляют свои работы в секции «Атомная наука и техника», сегодня выступают с докладами, а завтра придут работать на атомную станцию, - отметил начальник управления информации и общественных связей Ростовской АЭС Сергей Игнатовский.

Научно-практическая конференция «Академия юных исследователей» продлится до 17 февраля. Церемония награждения победителей и лауреатов состоится в марте.