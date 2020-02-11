2020-02-11T14:56:37+03:00
Общество

Победителем секции «Атомная наука и техника» стала 3D-модель робота с машинным зрением.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Поделиться:
Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
Изменить размер текста:

Воспитанник КиберШколы «Новое поколение», учащийся гимназии №1 «Юнона» в городе Волгодонске Георгий Ивченко стал лауреатом традиционной секции «Атомная наука и техника», проходившей в рамках XII ежегодной научно-практической конференции «Академия юных исследователей». Он представил 3D-модель робота с машинным зрением для работы в реакторном отделении.

Участники секции боролись за право стать призёрами и лауреатами в номинациях «Исследовательский проект», «Робототехника в различных областях применения атома» и «3D моделирование и прототипирование». Работы оценивало жюри, в состав которого вошли ученые и практики, а также специалисты управления информации и общественных связей Ростовской АЭС.

Георгий Ивченко, получивший сертификат лауреата конференции «Академия юных исследователей», 3D моделированием занимается третий год.

- Участие юных исследователей в подобных научных форумах – это возможность выйти за границы школьной программы, попробовать свои силы в серьезных проектах, а также определиться с выбором будущей профессии. Те ребята, которые представляют свои работы в секции «Атомная наука и техника», сегодня выступают с докладами, а завтра придут работать на атомную станцию, - отметил начальник управления информации и общественных связей Ростовской АЭС Сергей Игнатовский.

Научно-практическая конференция «Академия юных исследователей» продлится до 17 февраля. Церемония награждения победителей и лауреатов состоится в марте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчане смогут улететь в Белград
Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина рассказала о необычных способностях дочери
Пассажирам трамваев расскажут о втором освобождении Ростова-на-Дону
«Ростелеком» и банк «Русский стандарт»: в сети кофеен CoffeeBean запущена оплата по биометрии
В Ростове-на-Дону на Левом берегу попали в аварию четыре КАМАЗа и "Газель"
«Чтоб у тебя вскочил прыщ на языке!»: поклонники не хотят отпускать Татьяну Котову замуж
О вечеринках с животными, звездной болезни и пророчестве: Артист цирка откровенно рассказал о своей жизни
Победителем секции «Атомная наука и техника» стала 3D-модель робота с машинным зрением.
Почти 250 участников приехали на полуфинал конкурса «Лидеры России» в Ростовскую область
Колбаса из Ростова взорвалась в квартире жительницы Тулы
«Л-Моторс» представит SKODA KAROQ – автомобиль года в России
Дмитрий Тарасов впервые показал лицо новорожденной дочери
До 7,9%: Ставки по ипотеке снижает ВТБ
В Ростовской области браконьер заплатит полумиллионный штраф
Супруга заключенного приехала в ростовскую колонию с ребенком и нашпиговала детские подгузники наркотиками
На ростовском рынке забраковали больше четырех тонн апельсинов
В Батайске ищут 57-летнего мужчину