2020-02-11T15:00:47+03:00
Общество

О вечеринках с животными, звездной болезни и пророчестве: Артист цирка откровенно рассказал о своей жизни

Потомок известной цирковой династии Михаил Филатов-Клыков приехал в Ростов-на-Дону с шоу «Аливувер» в Ростовский государственный цирк
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: Архив Ростовского государственного циркаФото: Архив Ростовского государственного цирка
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Каково это - родиться в цирковой семье? Спросили об этом у Михаила Филатова-Клыкова, артиста из династии Филатовых, прославившей советский цирк на весь мир.

- Ты - цирковой артист в шестом поколении, и, наверное, с детства знал, что свяжешь жизнь с цирком?

- Мы росли в обычной московской семье, артистами решили стать сами, это осознанный выбор. Со мной, кстати, с самоопределением интересная история в Самаре произошла. Там снимали городское шоу, и одна из участниц, местная Ванга, после съемок подходит и говорит: «У тебя дед с бородой был? Он за тобой стоит». Я потерял дар речи, а она продолжает: «Я тебе больше скажу: они все за тобой стоят. Ты не знаешь, кем тебе дальше быть по профессии?» - а я тогда выбирал между дрессурой и клоунадой, и продолжает: «Ну и чего ты мучаешься, соедини их». И ушла.

- Ты общаешься с животными в свободное время?

- Конечно! Мишек мы можем вывести во двор погулять, особенно это актуально, если жара. Ставим бассейн, пускаем обезьян в воду, артисты некоторые присоединяются. Своего рода вечеринка получается.

- Была ли у тебя звездная болезнь?

- Может быть, немного в школьном возрасте, но папа ее быстро пересек. Я могу чувствовать «особенность», когда сделаю что-то новое, какой-то классный клоунский номер. Тогда думаю: «Долго шел к этому, и получилось!»

- Вы приехали в Ростов с шоу «Аливрувер». Чем оно тебе дорого?

- Мы создали его вместе с нашими артистами. И постоянно совершенствуем. Я горжусь тем, что гимнасты и акробаты не пользуются страховкой. Когда понимаешь, что человек, парящий под куполом цирка, находится в свободном падении, по коже бегут мурашки.

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