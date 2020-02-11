2020-02-11T15:02:33+03:00
Звезды

«Чтоб у тебя вскочил прыщ на языке!»: поклонники не хотят отпускать Татьяну Котову замуж

Стоило певице только намекнуть на радостное событие, как началась паника
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Татьяна Котова заинтриговала фолловеров загадочным сообщением. Фото: instagram.com/kottovaТатьяна Котова заинтриговала фолловеров загадочным сообщением. Фото: instagram.com/kottova
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Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова серьезно озадачила своих подписчиков в инстаграме, туманно намекнув на некие радостные перемены, которые появятся в ее жизни уже в самое ближайшее время — буквально, завтра. Что это будет такое, она умолчала.

- С трепетом и волнением жду завтрашнего дня, ведь завтра я... Попробуй угадать, что появится в моей жизни? - лукаво «закинула удочку» белокурая прелестница.

В комментариях под постом подписчиками сразу же стали массово выдвигаться различные теории — от покупки новой сумочки до... церемонии бракосочетания или даже объявления артисткой о своей беременности. Некоторые из отставивших сообщения фолловеров крайне болезненно восприняли даже малейшие намеки на то, что их любимая исполнительница может отправится под венец с каким-то мужчиной!

- Печать в паспорте в графе «семейное положение». Наконец таки! - возликовал пользователь zinchenko24081978oleg.

- Чтоб у тебя на языке вскочил прыщ с боку! - тут же сурово возразил ему фолловер pravjurijus.

Подписчики болезненно отреагировали на версию о замужестве певицы. Фото: instagram.com/kottova

Подписчики болезненно отреагировали на версию о замужестве певицы. Фото: instagram.com/kottova

Впрочем, разгоревшийся было спор мастерски «потушила» сама Котова, которая ограничила хэштегами вероятную область завтрашнего чуда. Свадьбы и беременности там не оказалось, а вот творчество, премьера, дебют и любимое дело присутствовали.

Многим же просто понравилось очередное неотразимое фото прекрасное девушки, которая раз за разом влюбляет в себя подписчиков своей грациозной красотой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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