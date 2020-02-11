2020-02-11T15:10:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Левом берегу попали в аварию четыре КАМАЗа и "Газель"

На месте ДТП рассыпалось зерно
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Движение по дороге оказалось затруднено. Фото УГИБДД по Ростовской областиДвижение по дороге оказалось затруднено. Фото УГИБДД по Ростовской области
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Во вторник, 11 февраля, произошла массовая авария на Левом берегу в Ростове-на-Дону. В ДТП попали четыре КАМАЗа и "Газель", сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Автокатастрофа произошла около восьми часов утра на улице 1-й Луговой 42Д.

- В результате ДТП никто не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Известно, что в результате аварии один из грузовиков перекрыл дорогу. На проезжую часть рассыпалось зерно. Движение по дороге было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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