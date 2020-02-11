Пассажирам трамваев расскажут о втором освобождении Ростова-на-Дону

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:56:49+03:00

Лекции в трамваях можно будет услышать по 16 февраля Фото: Василий Вахрин

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Жителям и гостям Ростова-на-Дону в трамваях расскажут о втором освобождении города, сообщили в горадминистрации.

Необычные лекции услышат горожане в рамках проекта «Экскурсионный общественный трамвай по истории Ростова-на-Дону». Его подготовил исторический парк «Россия — моя история» совместно с транспортной компанией. Жители и гости города узнают о том, как проходили бои за донскую столицу в 1943 году во время Великой Отечественной войны.

Исторические хроники можно будет услышать в трамваях на маршрутах № 1 "Главный ЖД вокзал - Госпиталь ветеранов ВОВ" и № 10 "площади Мичурина - ЖД-станция «Сельмаш»".

Общественная акция приуроченная к празднованию 77-й годовщины со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и продлится по 16 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU