2020-02-11T16:17:02+03:00
Общество

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина рассказала о необычных способностях дочери

Малышка может без труда открыть заблокированный телефон и сделать много селфи [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дарья Карпина рассказала о способностях дочери. Фото: Instagram Дарья КарпинаДарья Карпина рассказала о способностях дочери. Фото: Instagram Дарья Карпина
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Жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина опубликовала с воем профиле в Instagram первое селфи их совместной дочери. Девочка, которой нет еще и года, знает смартфон лучше мамы. Ребенок умеет включать камеру, даже если телефон находится в режиме блокировки.

Селфи-эксперименты Дарьи Валерьевны. Умудряется включить камеру на заблокированном телефоне. Я до сих пор не умею. Фонарь включаю тоже случайно. Зато за Дашей тоннами удаляю видео неопознанных объектов и фото частей тела. Этот портрет – единственный удачный из 100 сделанных ею самостоятельно, – рассказала поклонникам Дарья Карпина.

dasha.karpinadasha.karpina
Дочь Дарьи и Валерия Карпиных
936 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики оценили технические навыки девочки: «Очень классное селфи озорной девочки», «Маленький хакер. Пока только телефоны вскрывает, а дальше – больше», «Очень похожа на родителей», «Чудо-ребенок».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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