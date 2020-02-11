Ростовчане смогут улететь в Белград
Жители и гости Ростовской области вскоре смогут приобрести билеты на прямой авиарейс из донской столицы в Белград. Полеты стартуют с 5 июня 2020 года.
По предварительной информации, первый авиарейс отправится из донской столицы 6 июня.
- Минимальная продолжительность полета составит 2 часа 50 минут, - сообщается на сайте одной из авиакомпаний.
Известно, что из Белграда он вылетит в 00:40 (по московскому времени_ и приземлится в Ростове в 03:30. Из Ростова он вылетит 6 июня в 04:15 и прибудет в столицу Сербии в 07:25 (по московскому времени). Разница во времени между донской столицей и Белградом составляет минус один час.
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ИСТОЧНИК KP.RU