2020-02-11T16:48:43+03:00
Общество

Ростовчане смогут улететь в Белград

Новые авиарейсы запустят в июне
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полеты будут осуществляться с 6 июняПолеты будут осуществляться с 6 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители и гости Ростовской области вскоре смогут приобрести билеты на прямой авиарейс из донской столицы в Белград. Полеты стартуют с 5 июня 2020 года.

По предварительной информации, первый авиарейс отправится из донской столицы 6 июня.

- Минимальная продолжительность полета составит 2 часа 50 минут, - сообщается на сайте одной из авиакомпаний.

Известно, что из Белграда он вылетит в 00:40 (по московскому времени_ и приземлится в Ростове в 03:30. Из Ростова он вылетит 6 июня в 04:15 и прибудет в столицу Сербии в 07:25 (по московскому времени). Разница во времени между донской столицей и Белградом составляет минус один час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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