2020-02-11T18:44:56+03:00
Общество

В Ростове ледяная глыба чуть не упала на голову школьникам

Спасатели очистили крышу от наледи
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове от ледяной глыбы спасли подростков спасатели. Фото: ГО и ЧСВ Ростове от ледяной глыбы спасли подростков спасатели. Фото: ГО и ЧС
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В донской столице ледяная глыба едва не рухнула на голову подросткам.

Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Сегодня, 11 февраля, около шести часов утра в МЧС поступило сообщение о том, что с крыши школы №43 в Октябрьском районе свисает огромная снежная масса, которая рискует сорваться на голову школьникам.

- Прибывшие на вызов спасатели очистили крышу от наледи, - сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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