В Ростове ледяная глыба чуть не упала на голову школьникам
В донской столице ледяная глыба едва не рухнула на голову подросткам.
Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Сегодня, 11 февраля, около шести часов утра в МЧС поступило сообщение о том, что с крыши школы №43 в Октябрьском районе свисает огромная снежная масса, которая рискует сорваться на голову школьникам.
- Прибывшие на вызов спасатели очистили крышу от наледи, - сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.
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