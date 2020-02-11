«Расплата за грехи!»: Дмитрию Тарасову предложили назвать дочь в честь экс-жены Ольги Бузовой

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:02:21+03:00

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Вокруг семьи известного футболиста Дмитрия Тарасова не утихают страсти. Молодые супруги выбирают имя для новорожденной девочки. Пара пока не сообщила как решила назвать ребенка.

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Самые смелые фолловеры решили помочь выбрать имя для маленькой красавицы. Многие почитали, что отличным вариантом для третьей дочки Тарасова станет имя Ольги — в честь бывшей жены Ольги Бузовой, с которой спортсмен расстался не в самых лучших отношениях.

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Поклонники считают, что имя Ольга поможет девочке стать успешной, умной и талантливой. Согласно толкованию, обладательницы этого имени всегда добиваются оставленных целей и удачливы по жизни. Свое мнение поклонники подкрепили и другими аргументами: «Оля — хорошее имя», «Дайте имя в честь Бузовой, она же популярна», «Назовите Олей — это будет расплата за грехи!» и т. д.

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Судя по всему, молодые родители периодически периодически удаляют со свои страниц комментарии, которые связаны со вторым браком футболиста. Возможно, одной из причин этому являются заявления знаменитости. Ольга Бузова обвиняла бывшего мужа в том, что он якобы запрещал ей работать, изменял, заставлял рожать, не давал денег и даже бил. Точку в тех отношениях поставила нынешняя жена — ростовская модель Анастасия Костенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU