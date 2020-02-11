В центре Ростова автобус протаранил элитную иномарку
В центре Ростова произошло ДТП с участием общественного транспорта и иномарки.
Авария случилась сегодня, 11 февраля около десяти часов утра на пересечении проспекта Буденновского и улицы Текучева. 58-летний водитель автобуса № 51, следующего по маршруту Центральный рынок – Переезд, стал отъезжать от обочины, но перед этим не убедился в безопасности маневра. В результате общественный транспорт врезался в автомобиль BMW.
- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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О пострадавших не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU