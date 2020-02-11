В центре Ростова автобус протаранил элитную иномарку

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:20:52+03:00

В Ростове автобус столкнулся с БМВ. Фото: "Ростов Главный"

В результате аварии никто не пострадал

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В центре Ростова произошло ДТП с участием общественного транспорта и иномарки.

Авария случилась сегодня, 11 февраля около десяти часов утра на пересечении проспекта Буденновского и улицы Текучева. 58-летний водитель автобуса № 51, следующего по маршруту Центральный рынок – Переезд, стал отъезжать от обочины, но перед этим не убедился в безопасности маневра. В результате общественный транспорт врезался в автомобиль BMW.

- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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О пострадавших не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU