Электричество исчезло в переходе в центре Ростова

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:40:38+03:00

В Ростове в переходе пропал свет Фото: "КП" Архив

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В центре Ростова пропало электричество в подземном переходе.

Свет отключился в подземном переходе на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского. Отключение произошло по техническим причинам.

- В течение часа привезут генератор и свет включат, - сообщили в пресс-службе администрации города Ростова-на-Дону.

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ИСТОЧНИК KP.RU