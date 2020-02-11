Электричество исчезло в переходе в центре Ростова
В центре Ростова пропало электричество в подземном переходе.
Свет отключился в подземном переходе на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского. Отключение произошло по техническим причинам.
- В течение часа привезут генератор и свет включат, - сообщили в пресс-службе администрации города Ростова-на-Дону.
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ИСТОЧНИК KP.RU