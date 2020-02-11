2020-02-11T20:17:39+03:00
Происшествия

В донской столице три дня ищут родителей полугодовалого младенца

Мать оставила младенца своему знакомому и исчезла
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове ищут родителей брошенного малышаВ Ростове ищут родителей брошенного малышаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове ищут родителей брошенного полугодовалого малыша.

Как удалось выяснить, ночью 8 февраля мать ребенка 29-летняя Саида Ибрагимовна Алтибаева оставила своего полугодовалого малыша Сарвара Хасановича Алтибаева знакомому уроженцу Узбекистана. После этого она скрылась в неизвестном направлении. Мужчине ничего не оставалось, кроме как отнести ребенка в полицию. Сейчас малыш находится в детской городской больнице номер 1. Его обследуют врачи.

- Мама и родственники до настоящего времени не объявлялись, поэтому отдел образования и отдел полиции Кировского района ведут сейчас розыски мамы либо лиц, которые знают какую-либо информацию об этом малыше и об этой семье. Все, кто имеют информацию об этой семье или ребенке, либо об их родителях, просим звонить по телефонам 262-36-13, либо в отдел полиции номер 3 по Кировскому району Ростова-на-Дону, - сообщила «Дон-ТР» ведущий специалист по опеке попечительству отдела образования Кировского района Ростова-на-Дону Ирина Ретинская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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