В Ростове ограничат движение на центральных улицах

11 Февр. 2020 2020-02-11T21:16:09+03:00

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В донской столице будет ограничено движение на нескольких улицах Западного района и проспекте Ворошиловском. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

С 13 февраля автомобили не смогут проехать по правой стороне проспекта Ворошиловского, в районе дома № 53. Ограничения будут обусловлены строительными работами. Дорога на этом участке была перекрыта гораздо раньше, но ограничения продлены до 30 июня.

С того же дня и до 30 апреля будет ограничен проезд на участке от улицы Стабильной до улицы Мильчакова. В этот период на улице Стабильной, 2/13 также будут вестись строительные работы.

С 15 февраля проезд для транспорта будет перекрыт на участке от улицы 5-я Линия до улицы 11-я Линия. Объехать закрытый участок можно по улицам Закруткина, 5-я Линия, 1-я Пролетарская.

С 18 февраля на улице Суворова, 28 нельзя будет парковаться. Запрет должен увеличить пропускную способность участка дороги.

Напомним, с 7 ноября на улице Мясникова было ограничено движение от улицы 11-я Линия до улицы 19-я Линия. На этом участке идет строительство канализационного коллектора. Поскольку работы не удалось закончить в срок, ограничение продлили до 15 мая.

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Речь идет не обо всей улице, а только о ее части.

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ИСТОЧНИК KP.RU