В Ростове сильный запах газа жутко напугал местных жителей

11 Февр. 2020 2020-02-11T22:16:49+03:00

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Сильный запах газа напугал жителей одного из домов Западного микрорайона.

Горожане, проживающие на улице Жмайлова, утром 11 февраля пожаловались на сильный запах газа в подъездах. Ростовчане вызвали аварийную бригаду, но приехавшие специалисты не обнаружили утечки топлива. Через некоторое время бригаду вызвали повторно, так как запах усилился. Они обследовали подземную парковку, потому что, по предварительным данным, запах исходил именно оттуда. Жильцы предположили, источник запаха находится в одной из припаркованных машин.

Стоит отметить, что в многоквартирном доме на улице Жмайлова (жилой комплекс «Арго») проживает более 400 человек. Общая площадь дома превышает 28,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ИА REGNUM.

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ИСТОЧНИК KP.RU