2020-02-11T22:16:49+03:00
Происшествия

В Ростове сильный запах газа жутко напугал местных жителей

Специалисты проверяли подземную парковку
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове запах газа напугал горожанВ Ростове запах газа напугал горожанФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сильный запах газа напугал жителей одного из домов Западного микрорайона.

Горожане, проживающие на улице Жмайлова, утром 11 февраля пожаловались на сильный запах газа в подъездах. Ростовчане вызвали аварийную бригаду, но приехавшие специалисты не обнаружили утечки топлива. Через некоторое время бригаду вызвали повторно, так как запах усилился. Они обследовали подземную парковку, потому что, по предварительным данным, запах исходил именно оттуда. Жильцы предположили, источник запаха находится в одной из припаркованных машин.

Стоит отметить, что в многоквартирном доме на улице Жмайлова (жилой комплекс «Арго») проживает более 400 человек. Общая площадь дома превышает 28,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ИА REGNUM.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотни домов остались без газа в результате аварии в Ростове-на-Дону.

На газопроводе идут аварийно-восстановительные работы.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове сильный запах газа жутко напугал местных жителей
В ростовском порту выявили кукурузу и семечки без карантинных сертификатов
В Ростове ограничат движение на центральных улицах
В донской столице три дня ищут родителей полугодовалого младенца
Электричество исчезло в переходе в центре Ростова
В центре Ростова автобус протаранил элитную иномарку
«Расплата за грехи!»: Дмитрию Тарасову предложили назвать дочь в честь экс-жены Ольги Бузовой
В Ростове ледяная глыба чуть не упала на голову школьникам
Ростовчане смогут улететь в Белград
Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина рассказала о необычных способностях дочери
Пассажирам трамваев расскажут о втором освобождении Ростова-на-Дону
«Ростелеком» и банк «Русский стандарт»: в сети кофеен CoffeeBean запущена оплата по биометрии
В Ростове-на-Дону на Левом берегу попали в аварию четыре КАМАЗа и "Газель"
«Чтоб у тебя вскочил прыщ на языке!»: поклонники не хотят отпускать Татьяну Котову замуж
О вечеринках с животными, звездной болезни и пророчестве: Артист цирка откровенно рассказал о своей жизни
Победителем секции «Атомная наука и техника» стала 3D-модель робота с машинным зрением.
Почти 250 участников приехали на полуфинал конкурса «Лидеры России» в Ростовскую область
Колбаса из Ростова взорвалась в квартире жительницы Тулы
«Л-Моторс» представит SKODA KAROQ – автомобиль года в России
Дмитрий Тарасов впервые показал лицо новорожденной дочери
До 7,9%: Ставки по ипотеке снижает ВТБ
В Ростовской области браконьер заплатит полумиллионный штраф
Супруга заключенного приехала в ростовскую колонию с ребенком и нашпиговала детские подгузники наркотиками
На ростовском рынке забраковали больше четырех тонн апельсинов
В Батайске ищут 57-летнего мужчину