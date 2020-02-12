2020-02-12T09:15:04+03:00
Общество

Таганроженка Оксана Воеводина заразилась неизвестным вирусом в аэропорту

Девушка переживала за сына, а о своей безопасности не подумала
Иван ТИМОФЕЕВ
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Оксана Воеводина подхватила неизвестную болезнь. Фото: аккаунт Инстаграм Оксаны ВоеводинойОксана Воеводина подхватила неизвестную болезнь. Фото: аккаунт Инстаграм Оксаны Воеводиной
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Бывшая жена экс-короля Малайзии рассказала в своем профиле Инстаграм о первом большом перелете своего сына Леона и о том, как сама подхватила неизвестную заразу.

Малыш достаточно хорошо перенес полет. Оксана взяла его в самолет, вопреки запретам врачей. Но больше всего всего девушку беспокоило то, что из-за своего детского любопытства ее кроха подхватит кишечную инфекцию.

- Напомню, что нам запрещали летать на самолётах из-за ушной инфекции, которая случилась в 3 месяца, и поэтому нам пришлось воздержаться от полетов ещё на полгода. Тем не менее, я очень переживала, и на взлёте и посадке пыталась напоить его соком, чтобы уши не так сильно закладывало, - рассказала Оксана.

В аэропорту малыш протянул свои шаловливые ручки ко всему. И не только ручки, а и язычок тоже, ведь, как известно, малыши все новое пробуют "на зуб".

- Была и еще одна проблема в аэропорту. Это так называемый новый вирус, которым запугали уже, наверное, всю нашу планету. В самолете Леон облизал буквально все - от ручек до иллюминаторов, я нервничала и в спешке заливала все видимые в поле моего зрения поверхности антисептиком, - добавила Воеводина.

Маленького сына таганроженке обезопасить удалось, а вот о себе она не позаботилась. По возвращении на родину девушка слегла с высокой температурой. Недомогание звезды продолжается уже три дня. Она очень боится как за свое здоровье, так и за то, что Леон может подхватить от нее эту инфекцию.

- Где я могла подцепить и что это за вирус, непонятно, но я уверена, что из аэропорта..., - подытожила таганроженка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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