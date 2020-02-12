2020-02-12T09:16:10+03:00
Происшествия

Украшения и электронную технику похитил рецидивист в Ростовской области

Общая сумма похищенного составила 105 тысяч рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области поймали вора-рецидивистаВ Ростовской области поймали вора-рецидивистаФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 33-летний злоумышленник отжал дверь одного из домов в Аксайском районе. Затем он проник внутрь и украл несколько золотых украшений и электронную технику. Общая сумма похищенного составила 105 тысяч рублей.

Хозяин дома, обнаружив пропажу ценностей, незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Прравоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Свою вину задержанный признал и сообщил, что украденное он уже продал, а деньги потратил.

-В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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