Из-за сильного снегопада на федеральной трассе М4 "Дон" ограничили движение
В Ростовской области на трассе М4 "Дон" из-за сильного снегопада ограничили движение. Об этом сообщили в региональном ГИБДД 12 февраля.
По данным ведомства, проезд закрыт с 931 километр по 1038 километр трассы. Запрет распространится только на пассажирский транспорт.
Ограничения связаны с метелью и обильным снегопадом. Водителей предупреждают о плохой видимости и призывают строго соблюдать правила дорожного движения.
-Следует увеличить дистанцию и боковой интервал, а также выбирать оптимальную скорость. Особенно внимательно следует проезжать пешеходные переходы, - добавили в ведомстве.
Отметим, что в Донском регионе наблюдается резкое изменение погоды. 12 февраля температура воздуха поднимется до +1 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU