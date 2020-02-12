Из-за сильного снегопада на федеральной трассе М4 "Дон" ограничили движение

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:46:45+03:00

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В Ростовской области на трассе М4 "Дон" из-за сильного снегопада ограничили движение. Об этом сообщили в региональном ГИБДД 12 февраля.

По данным ведомства, проезд закрыт с 931 километр по 1038 километр трассы. Запрет распространится только на пассажирский транспорт.

Ограничения связаны с метелью и обильным снегопадом. Водителей предупреждают о плохой видимости и призывают строго соблюдать правила дорожного движения.

-Следует увеличить дистанцию и боковой интервал, а также выбирать оптимальную скорость. Особенно внимательно следует проезжать пешеходные переходы, - добавили в ведомстве.

Отметим, что в Донском регионе наблюдается резкое изменение погоды. 12 февраля температура воздуха поднимется до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU