2020-02-12T10:46:45+03:00
Общество

Из-за сильного снегопада на федеральной трассе М4 "Дон" ограничили движение

Проезд закрыли для пассажирского транспорта
Давид Дадаян
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На Дону - вновь сильный снегопад. Фото: пресс-служба городской администрацииНа Дону - вновь сильный снегопад. Фото: пресс-служба городской администрации
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В Ростовской области на трассе М4 "Дон" из-за сильного снегопада ограничили движение. Об этом сообщили в региональном ГИБДД 12 февраля.

По данным ведомства, проезд закрыт с 931 километр по 1038 километр трассы. Запрет распространится только на пассажирский транспорт.

Ограничения связаны с метелью и обильным снегопадом. Водителей предупреждают о плохой видимости и призывают строго соблюдать правила дорожного движения.

-Следует увеличить дистанцию и боковой интервал, а также выбирать оптимальную скорость. Особенно внимательно следует проезжать пешеходные переходы, - добавили в ведомстве.

Отметим, что в Донском регионе наблюдается резкое изменение погоды. 12 февраля температура воздуха поднимется до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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