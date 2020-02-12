2020-02-12T11:12:54+03:00
Общество

Две ростовчанки с подозрением на короновирус попали в больницу Тюмени

У них взяли все необходимые анализы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Две недели женщины проведут на карантинеДве недели женщины проведут на карантинеФото: Алексей БУЛАТОВ
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С подозрением на опасный короновирус в больницу Тюмени попали две уроженки Ростова-на-Дону, которые находились в числе эвакуированных из Китая россиян. Медики взяли все необходимые анализы.

Сейчас тюменские медики собирают информацию обо всех пассажирах, прибывших их КНР. Из-за подозрения на коронавирус 144 человека уже почти неделю находятся в карантине в реабилитационном центре «Градостроитель». У пациентов уточняется в какой город они собирается уезжать после окончания карантина.

- Большинство собирается в Москву — 33 человека. Еще среди популярных городов — Санкт-Петербург и Барнаул (по девять человек). Восемь поедут в Челябинск, шесть — во Владивосток, пятеро — в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ, — сообщили в тюменском оперативном штабе по профилактике короновируса со слов директора департамента здравоохранения Инны Куликовой.

Пока врачи не выявили ни одного случая заболевания короновирусом. Эвакуированные из Китая россияне проведут в реабилитационном центре 14 дней. Люди смогут вернуться домой уже 19 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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