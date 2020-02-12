2020-02-12T11:17:38+03:00
Общество

С прилавков Ростова-на-Дону изъяли полсотни килограммов сыра и колбасы из Европы

Их не должны были продавать на территории нашей страны
Ольга ГОПАЛО
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Не все деликатесы продавались официально.Не все деликатесы продавались официально.Фото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ
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В Ростове-на-Дону таможенники проверили прилавки рынков и магазинов Ростова-на-Дону и обнаружили целый букет нарушений. Оказалось, что в общей сложности там находилось порядка 50 килограммов санкционных продуктов, в числе которых сыр и колбаса из Европы. Так, в одном из магазинов были деликатесы из Германии и Нидерландов. Еще на одном рынке - сыры из Италии, Великобритании, Дании и Польши. А в другой торговой точке – покупателям предлагали колбасные изделия из Украины.

- Документы по приобретению и сертификации выявленной сырной и колбасной продукции у предпринимателей отсутствовали, - рассказали в Южном таможенном Управлении.

Там же напомнили, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 сельскохозяйственная продукция из Германии, Нидерландов, Италии, Украины, Великобритании, Дании и Польши относится к товарам, запрещенным к ввозу на территорию России. Потому все незаконно реализуемые товары были изъяты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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