Тренер-селекционер ФК «Ростов» признался, что Мамаеву нужно добрать игрового тонуса

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:18:06+03:00

По словам Игоря Гамулы, футболист будет показывать хорошие результаты

Изменить размер текста: A A

Тренер футбольной команды «Ростов» Игорь Гамула рассказал, что Павлу Мамаеву необходимо добрать игрового тонуса. По его словам, игрок вскоре вернется в прежнею форму и будет показывать высокие результаты. Информация появилась на сайте донского клуба.

Игорь Гамула — тренер-селекционер. Имеено он отвечает за поиск спортсменов и принимает решение, кто будет играть в составе «желто-синих».

- Павел — футболист высокого класса. На поле он показывает отличные результаты, но пока ему не хватает скорости. Дело не в физической форме, просто необходимо немного добрать игрового тонуса, - отметил Гамула.

Тренер также отметил, что в последних матчах Мамаев демонстрировал профессиональный мастерство и грамотно выбирал позицию на поле.

- Думаю, он может еще стать еще лучше, - добавил тренер.

Напомним, Павел стал самым результативным игроком "Ростов", забив два гола на Кубке Париматч Премьер

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU