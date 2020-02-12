Тренер-селекционер ФК «Ростов» признался, что Мамаеву нужно добрать игрового тонуса
Тренер футбольной команды «Ростов» Игорь Гамула рассказал, что Павлу Мамаеву необходимо добрать игрового тонуса. По его словам, игрок вскоре вернется в прежнею форму и будет показывать высокие результаты. Информация появилась на сайте донского клуба.
Игорь Гамула — тренер-селекционер. Имеено он отвечает за поиск спортсменов и принимает решение, кто будет играть в составе «желто-синих».
- Павел — футболист высокого класса. На поле он показывает отличные результаты, но пока ему не хватает скорости. Дело не в физической форме, просто необходимо немного добрать игрового тонуса, - отметил Гамула.
Тренер также отметил, что в последних матчах Мамаев демонстрировал профессиональный мастерство и грамотно выбирал позицию на поле.
- Думаю, он может еще стать еще лучше, - добавил тренер.
Напомним, Павел стал самым результативным игроком "Ростов", забив два гола на Кубке Париматч Премьер
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ИСТОЧНИК KP.RU