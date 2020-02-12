2020-02-12T11:18:06+03:00
Спорт

Тренер-селекционер ФК «Ростов» признался, что Мамаеву нужно добрать игрового тонуса

По словам Игоря Гамулы, футболист будет показывать хорошие результаты
Давид Дадаян
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Главный тренер ФК "Ростов" верит в Павла Мамаева. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Главный тренер ФК "Ростов" верит в Павла Мамаева. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Тренер футбольной команды «Ростов» Игорь Гамула рассказал, что Павлу Мамаеву необходимо добрать игрового тонуса. По его словам, игрок вскоре вернется в прежнею форму и будет показывать высокие результаты. Информация появилась на сайте донского клуба.

Игорь Гамула — тренер-селекционер. Имеено он отвечает за поиск спортсменов и принимает решение, кто будет играть в составе «желто-синих».

- Павел — футболист высокого класса. На поле он показывает отличные результаты, но пока ему не хватает скорости. Дело не в физической форме, просто необходимо немного добрать игрового тонуса, - отметил Гамула.

Тренер также отметил, что в последних матчах Мамаев демонстрировал профессиональный мастерство и грамотно выбирал позицию на поле.

- Думаю, он может еще стать еще лучше, - добавил тренер.

Напомним, Павел стал самым результативным игроком "Ростов", забив два гола на Кубке Париматч Премьер

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ИСТОЧНИК KP.RU

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