2020-02-12T11:25:27+03:00
Общество

Резкое ухудшение погоды: Гоставтоинспекторы просят водителей быть внимательными на дороге

А пешеходов — бдительными
Ольга ГОПАЛО
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В такую погоду другие средства передвижения будут лучше.В такую погоду другие средства передвижения будут лучше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Управлении ГИБДД региона предупредили о резком ухудшении погоды в Ростовской области. По данным синоптиков, уже сейчас на территории донского края - сильный снег, метель и, как результат, плохая видимость на дорогах.

В связи с этим, Госавтоинспекция области просит автомобилистов быть внимательными на дороге. А именно - строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

Не забыли и о пешеходах, которых просят быть осторожными в условиях плохой видимости. В частности, им в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

А еще стоит провести беседу с детьми, чтобы те соблюдали правила дорожного движения.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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