В торговом центре Ростова-на-Дону приставы конфисковали десятки шуб

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:49:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области приставы изъяли 52 меховых изделия. Такое решения приняли суды в отношении местных предпринимателей. Примечательно, что арест и передача конфискованного имущества проводились в одном из крупнейших торговых центров донской столицы. Все товары стали предметом административных правонарушений.

- Все вещи были изъяты и переданы для обращения в доход государства представителю Росимущества, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, в августе прошлого года приставы уже конфисковали в доход государства 67 мешков шуб и меховых жилетов. Такого было решению районного суда. Судья принял решение передать в общей сложности 466 меховых жилетов, шуб и курток в доход государства.

А в Батайске сожгли десятки контрафактных шуб. Всему виной неправильно закрепленные контрольно-идентификационные знаки.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU