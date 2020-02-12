2020-02-12T11:49:10+03:00
Общество

В торговом центре Ростова-на-Дону приставы конфисковали десятки шуб

Все меховые изделия стали предметом административного нарушения
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Все меховые изделия стали предметом административного нарушения.Все меховые изделия стали предметом административного нарушения.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Ростовской области приставы изъяли 52 меховых изделия. Такое решения приняли суды в отношении местных предпринимателей. Примечательно, что арест и передача конфискованного имущества проводились в одном из крупнейших торговых центров донской столицы. Все товары стали предметом административных правонарушений.

- Все вещи были изъяты и переданы для обращения в доход государства представителю Росимущества, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, в августе прошлого года приставы уже конфисковали в доход государства 67 мешков шуб и меховых жилетов. Такого было решению районного суда. Судья принял решение передать в общей сложности 466 меховых жилетов, шуб и курток в доход государства.

А в Батайске сожгли десятки контрафактных шуб. Всему виной неправильно закрепленные контрольно-идентификационные знаки.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зимнее приключение: юный лихач поплатился за дрифт в Ростове-на-Дону
Новый кроссовер KODA KAROQ готов начать особенный путь в автоцентре Эскадра
В Ростове-на-Дону слесарь поджег свою возлюбленную
В Ростове-на-Дону мать оставила грудного ребенка знакомому и пропала
В Ростовской области 40 тысяч школьников проходят собеседование по русскому языку
В день освобождения Ростова-на-Дону выступит Хор Турецкого
В Ростовской области за год сократилось число жителей
Накинул удавку на шею: на Дону мужчину от налетчика спасли педали тормоза и газа
В Ростове-на-Дону убирать улицы от снега вышли 300 дворников
Из аптеки в реанимацию: После полсотни таблеток трое школьников оказались в коме
В торговом центре Ростова-на-Дону приставы конфисковали десятки шуб
Резкое ухудшение погоды: Гоставтоинспекторы просят водителей быть внимательными на дороге
Тренер-селекционер ФК «Ростов» признался, что Мамаеву нужно добрать игрового тонуса
С прилавков Ростова-на-Дону изъяли полсотни килограммов сыра и колбасы из Европы
Две ростовчанки с подозрением на короновирус попали в больницу Тюмени
Из-за сильного снегопада на федеральной трассе М4 "Дон" ограничили движение
Украшения и электронную технику похитил рецидивист в Ростовской области
Таганроженка Оксана Воеводина заразилась неизвестным вирусом в аэропорту
В Ростове сильный запах газа жутко напугал местных жителей
В ростовском порту выявили кукурузу и семечки без карантинных сертификатов
В Ростове ограничат движение на центральных улицах
В донской столице три дня ищут родителей полугодовалого младенца
Электричество исчезло в переходе в центре Ростова