2020-02-12T12:07:27+03:00
Общество

Из аптеки в реанимацию: После полсотни таблеток трое школьников оказались в коме

Младшему из них едва исполнилось 12 лет
Ольга ГОПАЛО
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Врачам пришлось вытаскивать подростков чть ли не с того света. Фото: ГОПАЛО Ольга.Врачам пришлось вытаскивать подростков чть ли не с того света. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области в реанимации оказались сразу несколько школьников. Причина - таблетки, который подростки разом приняли, чтобы расслабиться. причем, младшему из них едва исполнилось 12 лет. И, как результат, все трое оказались на больничной койке. Как рассказали в региональном Управлении Росздравнадзора, ЧП произошло еще в ноябре прошлого года.

- Подростки свободно купили в аптеке 50 таблеток лекарства с психоактивным действием и для расслабления выпили их все, в результате оказались в реанимации в состоянии комы, - добавили ведомстве. - Как впоследствии установили сотрудник правоохранительных органов, в аптеке имелся список постоянных клиентов, которые по предъявлению специальной визитки, могли беспрепятственно купить любой психотропный препарат.

Такую памятку советуют показать детям. Фото: предоставлено росздравнадзор по РО.

Такую памятку советуют показать детям. Фото: предоставлено росздравнадзор по РО.

В итоге, аптеку привлекли к ответственности. А в ведомстве напомнили, что с декабря прошлого года безрецептурная продажа таких лекарств может привести к уголовной ответственности. Медики призывают родителей объяснить детям, что бесконтрольное употребление таблеток может привести вместо удовольствия к трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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