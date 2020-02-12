В Ростове-на-Дону убирать улицы от снега вышли 300 дворников

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:22:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону синоптики сообщили об ухудшении погоды в результате чего всю ночь и утро в донской столице шел снег. Убирать город от сугробов вышли более 300 дворников. В числе них - рабочие коммунальных служб и управляющих компаний. Такую информацию официально сообщили в городской администрации. Кроме того, в уборке задействованы еще и свыше ста снегоуборочнх машин.

В свою очередь сотрудники городского Комитета по охране окружающей среды обследуют территории города на предмет соблюдения правил благоустройства.

Как сообщили в Управлении Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций донской столицы, дождь, переходящий в мокрый снег, гололед, налипание снега, на дорогах гололедица, утром и днем усиление ветра с порывами до 16-21 метров в секунду ожидаются до пятницы, 14 февраля.

В связи с этим, возможно увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, а также - снежные заносы, обрыв линий электропередач и падение слабо закрепленный конструкций.

Именно поэтом водителям советуют воздержаться от выезда на личном автотранспорте,, а пешеходам переходить дорогу в специальных местах, иметь на одежде светоотражающие элементы.

АЛЛО!

В экстренных случаях звоните по номеру «112».

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU