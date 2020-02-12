2020-02-12T12:39:19+03:00
Общество

В день освобождения Ростова-на-Дону выступит Хор Турецкого

Всех желающих артисты порадуют патриотическими композициями на сцене Конгресс-холла ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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В пятницу, 14 февраля, 77-ю годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков отпразднуют в Донском государственном техническом университете.

– Это важная памятная дата для нас, – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Я приглашаю всех ростовчан почтить память наших защитников. Благодаря их героизму и смелости мы живем сегодня в мире и можем радоваться каждому прожитому дню. Так, в 9:30 в опорном вузе состоится урок мужества «Дети читают о войне». Гимназисты продекламируют стихотворения военных лет и исполнят вокальные композиции. Почетный выпускник и Герой Социалистического Труда Юрий Песков поделится воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Все это состоится в 633-й аудитории 8-го корпуса

А в 11:00 состоится торжественный митинг в Студенческом парке университета имени Л.В. Красниченко перед памятником сотрудникам и студентам РИСХМа, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В это же время гостям предложат посетить выставку артефактов, найденных поисковыми отрядами.

Завершатся мероприятия праздничным концертом. В полдень на сцене Конгресс-холла ДГТУ Хор Турецкого и солистки Soprano Турецкого исполнят известные патриотические композиции. При этом вход на мероприятие - свободный.

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