В Ростовской области за год сократилось число жителей

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области статистики озвучили предварительные итоги исследования численности населения Дона. По данным Ростовстата, к началу этого года она составила 4 195,3 тысячи человек. И за год жителей стало меньше на 0,2 процента.

Однако в ведомстве успокаивают: паниковать не стоит. Похожая тенденция наблюдается и в целом по России. Так, на начало наступившего года в нашей стране живут 146 745,1 тысячи человек, что на 0,02 процента меньше, чем в предыдущем году.

При этом, на Дон разводиться пары стали чаще. В 2019-м связать себя узами Гименея решили 26 670 пар молодоженов, что на один процент меньше, чем в 2018 году. Кроме того, в донских загсах отметили, что число разводом стало больше на 2,2 процента. Большинство разведенных были в браке от года до пяти лет. А основная причина развода - утрата чувств, несовпадение характеров и денежные трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU