В Ростовской области 40 тысяч школьников проходят собеседование по русскому языку

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:51:06+03:00

На каждого школьника у экзаменаторов есть 15 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На каждого у экзаменаторов есть 15 минут

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В среду, 12 февраля, в Ростовской области проходит собеседование по русскому языку. Как рассказали в региональном министерстве образования, его на Дону пройдут почти 40 тысяч учеников девятых классов.

- Собеседование проходит в 1129 донских образовательных организациях, - рассказала министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина. - Успешное прохождение собеседования является допуском к государственной итоговой аттестации.

Известно, что на каждого школьника отведено не больше 15 минут. Само испытание будет проводится в школах, где учатся дети. Испытание состоит из четырех заданий: чтение текста около 180 слов и его пересказ, а также монологическое высказывание по одной из предложенных тем и диалог с экзаменатором.

А чтобы получить зачет, выпускник должен говорить без ошибок, соблюдать грамматические и орфоэпические нормы, интонацию и темп чтения. Максимальный балл за собеседование – 20. Но для того чтобы получить зачет, достаточно и десяти.

Пересдачи же пройдут 11 марта и 18 мая этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU