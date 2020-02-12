2020-02-12T13:25:03+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мать оставила грудного ребенка знакомому и пропала

Женщину ищут уже четыре дня
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Малыш находится в городской больнице № 1Малыш находится в городской больнице № 1Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Гражданин Узбекистана принес в Кировское отделение полиции шестимесячного мальчика. Мужчина рассказал о том, что ребенка у него оставила 30-летняя знакомая, но по какой-то причине женщина перестала выходить на связь с родственниками и друзьями. О местонахождении матери мальчика никому ничего не известно уже четвертый день.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о произошедшем специалистам по опеке и попечительству отдела образования Кировского района донской столицы.

Полугодовалый мальчик находится под постоянным присмотром враче и других специалистов в детской городской больнице №1. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

- По факту произошедшего проводится проверка,в соответствии с результатами которой будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде-Ростов» в пресс-службе областного ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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