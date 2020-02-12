Зимнее приключение: юный лихач поплатился за дрифт в Ростове-на-Дону

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:37:49+03:00

Веселье закончилось, когда пассажир на покрышке, привязанной к машине, влетел в карету скорой помощи

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В Ростове-на-Дону парень поплатился за экстремальное развлечение на снегу. Во время дрифта пассажир на импровизированных санках, привязанных к машине, ударился о карету скорой помощи. По данным региональной ГИБДД, на счету водителя более 40 нарушений ПДД за три года.

Неудачное приключение произошло в Западном районе вблизи одного из торговых центров. Компания собралась на парковке. Молодые люди привязали покрышку к автомобилю и принялись кататься на ней, пока машину заносило на поворотах.

В какой то момент трос не выдержал, пассажир на "санках" вылетел с «трассы» и на полном ходу ударился об автомобиль скорой помощи, припарковонный поблизости.

Столкновение было такой силы, что на спецтранспорте осталась вмятина. После инцидента молодые люди уехали.

Вскоре правоохранители установили личность водителя иномарки.

- Им оказался 23-летний ростовчанин. На его счету 46 нарушений ПДД за три года управления автомобилем, - сообщили в пресс-службе ведомства.

За неоплаченные вовремя штрафы парня уже привлекли к административной ответственности, однако теперь дело стало еще серьезней. У молодого человека могут отобрать права на срок до полутора лет

ИСТОЧНИК KP.RU