Волгодонск получит свыше 7 млн рублей на реализацию девяти социально значимых проектов

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:52:50+03:00

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Итоги ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций подвёл Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС). По решению конкурсной комиссии 85 проектов получили путевку в жизнь, девять из них будут реализованы в Волгодонске.

- Очень приятно, что в 2020-м году - юбилейном для Волгодонска, мы получили более 7 млн рублей, которые пойдут на развитие городской среды, культуры, спорта, патриотическое воспитание молодёжи. Реализация проектов – это инфраструктурное и социальное движение нашего атомграда только вперёд. Примечательно также, что мы получили столь сильный импульс в год 75-летия атомной отрасли, - отметила председатель Волгодонской городской Думы – глава города, член Совета Фонда «АТР АЭС» Людмила Ткаченко.

На гранты Фонда «АТР АЭС» в рамках развития городской среды в детском реабилитационном центре «Добрая лошадка» появятся памятный знак «Дерево добрых дел» и специальное покрытие для площадки с инклюзивным оборудованием, а городскую набережную украсит «Ротонда «АТР АЭС».

Поддержку получили два проекта, направленные на развитие физической культуры и спорта: II ежегодный Детский футбольный фестиваль «Футбол на все времена» и проект по оснащению стадиона «Труд» искусственным освещением и натуральным покрытием.

В год 75-летия Великой Победы благодаря участию атомщиков в Волгодонске будет установлена скульптурная композиция «И они ковали Победу», издана книга, посвящённая 75-летию Победы, 75-летию атомной промышленности и 70-летию со дня основания Волгодонска.