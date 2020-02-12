Волгодонск получит свыше 7 млн рублей на реализацию девяти социально значимых проектов
Итоги ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций подвёл Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС). По решению конкурсной комиссии 85 проектов получили путевку в жизнь, девять из них будут реализованы в Волгодонске.
- Очень приятно, что в 2020-м году - юбилейном для Волгодонска, мы получили более 7 млн рублей, которые пойдут на развитие городской среды, культуры, спорта, патриотическое воспитание молодёжи. Реализация проектов – это инфраструктурное и социальное движение нашего атомграда только вперёд. Примечательно также, что мы получили столь сильный импульс в год 75-летия атомной отрасли, - отметила председатель Волгодонской городской Думы – глава города, член Совета Фонда «АТР АЭС» Людмила Ткаченко.
На гранты Фонда «АТР АЭС» в рамках развития городской среды в детском реабилитационном центре «Добрая лошадка» появятся памятный знак «Дерево добрых дел» и специальное покрытие для площадки с инклюзивным оборудованием, а городскую набережную украсит «Ротонда «АТР АЭС».
Поддержку получили два проекта, направленные на развитие физической культуры и спорта: II ежегодный Детский футбольный фестиваль «Футбол на все времена» и проект по оснащению стадиона «Труд» искусственным освещением и натуральным покрытием.
В год 75-летия Великой Победы благодаря участию атомщиков в Волгодонске будет установлена скульптурная композиция «И они ковали Победу», издана книга, посвящённая 75-летию Победы, 75-летию атомной промышленности и 70-летию со дня основания Волгодонска.