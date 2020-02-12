Под Ростовом автобус с пассажирами загорелся во время поездки

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:05:41+03:00

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В ростовской области городе Новочеркасске во время поездки по маршруте на ходу загорелся пассажирский автобус №2. ЧП произошло в среду, 12 февраля, около 13:30.

По предварительной информации, общественный транспорт ехал по направлению Азовский рынок – микрорайон Соцгород. Во время пожара в пассажирском салоне автобуса находились 15 человек. Очевидцы видели, как по дороге из-под машины повалили клубы дыма.

– В настоящее время причины произошедшего устанавливаются. В результате произошедшего никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По одной из версий, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Специалистам предстоит установить истинную причину возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU